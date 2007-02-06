Італійських уболівальників не пустять на футбольні матчі

Італійські футбольні стадіони не будуть відкриті для уболівальників до тих пір, поки не буде дотримано необхідних стандартів безпеки, заявив міністр внутрішніх справ Італії Джуліано Амато.

За його словами, коли в Італії поновляться футбольні матчі, ігри проходитимуть без уболівальників.

Він додав, що зараз тільки дев`ять стадіонів країни відповідають сучасним вимогам.

Після екстреної наради з представниками футбольної федерації, Амато заявив, що уболівальники будуть допущені на стадіони після їх модернізації.

Раніше в сіцілійському місті Катанія пройшли похорони поліцейського, який загинув, намагаючись навести порядок під час масової бійки, влаштованої футбольними фанатами.

Натовп народу зібрався на центральній площі міста і аплодував, коли труну з тілом загиблого внесли до кафедрального собору, де пройшла церемонія відспівування.

Похорон поліцейського Філіппо Рачіті

Поліцейський Філіппо Рачіті, який чергував на матчі між двома сіцілійськими командами "Катанія" і "Палермо", загинув від ударів важким предметом. Більше 100 чоловік дістали поранення під час безпорядків.

За повідомленнями італійських інформаційних агентств, бійка почалася, оскільки фани "Палермо" не могли пройти на трибуни стадіону "Катанії" до початку другої половини матчу.

Бі-бі-сі