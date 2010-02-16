Результати третього дня Зимової олімпіади

15 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно шість комплектів нагород:

у лижних перегонах серед жінок (10 км.) – 1. Шарлота Калла (Швеція) 24 хвилини 58,4 сек.; 2. Крістіна Шмигун-Вяхі (Естонія) 25.05,0; 3. Маріт Бьорген (Норвегія) - 25.14,3.

у лижних перегонах серед чоловіків (15 км.) – 1. Даріо Колонья (Швейцарія) 33 хвилини 33,6 сек.; 2. П’єтро Піллера Коттлера (Італія) +24,6; 3. Лукаш Бауер (Чехія) +35,7.

у швидкісному гірськолижному спуску – 1. Дідьє Дефаго (Швейцарія) 1 хвилина 54,31 секунди; 2. Аксель-Лунд Свіндаль (Норвегія) +0,07; 3. Боді Міллер (США) +0,09.

у сноуборд-кросі – 1. Сет Вескотт (США); 2. Майк Робертсон (Канада); 3. Тоні Рамуен (Франція).

у ковзанярському спорті серед чоловіків (500 метрів) – 1. Мо Те Пум (Південна Корея) 69,82 секунди 2. Кейтіро Нагасіма (Японія) 69,98; 3. Йоджі Като (Японія) 70,01.

у фігурному катанні (спортивні пари) – 1. Сюе Шен і Хунбо Чжао (Китай); 2. Цин Пан і Цзянь Тун (Китай); 3. Олена Савченко і Робін Шолкови (Німеччина).

За результатами трьох днів неофіційний медальний залік команд виглядає так:

На четвертий день Олімпіади призначені: Керлінг – Чоловіки. Груповий турнір.

Керлінг – Жінки. Груповий турнір.

Гірськолижний спорт – Чоловіки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск

Гірськолижний спорт – Чоловіки. Суперкомбінація. Слалом

Сноубордінг – Жінки. Сноуборд-крос.

Біатлон – Жінки. Гонка переслідування (10 кілометрів)

Біатлон – Чоловіки. Гонка переслідування (12,5 кілометрів)

Санний спорт – Жінки. Одиночні екіпажі.

Ковзанярський спорт – Жінки. 500 метрів.

Хокей – Група A. США – Швейцарія, Канада – Норвегія

Хокей – Жінки. Група B. Росія – США, Фінляндія - Китай

Фігурне катання – Чоловіки. Коротка програма