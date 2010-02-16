Швейцарія виграла третє золото Олімпіади

Швейцарський лижник Даріо Колонья приніс національній збірній своєї країни третю золоту медаль зимових Ігор-2010. Спортсмен виграв чоловічу гонку на 15 кілометрів вільним стилем. Колонья подолав дистанцію за 33 хвилини 36,03 секунди.

Другим фінішу дістався представник Італії П’єтро Піллер Котрер (34 хвилини і 0,9 секунди). Бронза у Лукаша Бауера з Чехії (34 хвилини і 12 секунд).

Роман Лейбюк і Олександр Пуцько фінішували на 61-м і 62-м місці, відповідно, 36:49.7 і 37:09.8.

Раніше гірськолижник Дідьє Дефаго приніс швейцарській збірній друге золото Олімпійських ігор. 32-річний спортсмен став переможцем змагань із швидкісного спуску серед чоловіків (одна хвилина і 54,31 секунди). Друге місце посів представник Норвегії Аксель Лунд Свіндаль, який поступився всього 7 сотами секунди. Бронзова нагорода Ігор-2010 - у американця Бода Міллера (одна хвилина і 54,40 секунди).

15 лютого також відбулася жіноча гонка на 10 кілометрів вільним стилем. Перемогу в ній отримала шведка Шарлотт Калла. Срібло дісталося естонці Крістіні Шмигун-Вяхі, а бронзу виграла представниця Норвегії Маріт Бьорген. Представниці України Валентина Шевченко - 9-а, Марина Анцибор - 37-а, Катерина Григоренко - 46-а, Лада Нестеренко - 57-а.