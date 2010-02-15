Результати другого дня Зимової олімпіади

14 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно п`ять комплектів нагород:

у чоловічому біатлоні (спринт на 10 км) – 1. Венсан Же (Франція) 24 хвилини 7,6 сек.; 2. Емыль-Хегле Свендсен (Норвегія) 23.55,4; 3. Яків Фак (Хорватія) - 24.20,0.

у лижному двоєборстві – 1. Джейсон Ламмі-Шаппюї (Франція) 25.47,1; 2. Джонні Спіллейн (США) 25.46,7; 3. Алессандро Піттін 25.46,3.

у бігу на ковзанах на 3000 м серед жінок – 1. Мартіна Саблікова (Чехія) 4 хвилини 2,53 секунди; 2. Штефані Бекерт (ФРН) +2,09 секунди; 3. Крістіна Гроувз (Канада) +2,31.

у санках (чоловіки-одинаки) – 1. Фелікс Лох (ФРН) 3.13,085; 2. Давид Меллер (ФРН) +0,679; 3. Армін Цоггелер (Італія) +1,290.

у фрістайлі (чоловіки, могул) – 1. Олександр Білодо (Канада) 26,75; 2. Дейл Бегг-Сміт (Австралія) 26,58, 3. Бріон Вілсон (США) 26,08 балу.

За наслідками двох днів неофіційний медальний залік команд виглядає так:

На третій день Олімпіади призначені:

Лижні перегони – Жінки. 10 кілометрів вільним стилем

Лижні перегони – Чоловіки. 15 кілометрів вільним стилем

Сноубординг – Чоловіки. Сноуборд-крос.

Ковзанярство – Чоловіки. 500 метрів.

Фігурне катання – Спортивні пари. Довільна програма

Санний спорт – Жінки. Одиночні екіпажі.

Хокей – Жінки. Група A. Швейцарія - Канада, Швеція - Словаччина