Закінчився чемпіонат України з боксу

14 лютого в Сумах завершився чемпіонат України з боксу, який вперше відбувся в цьому обласному центрі та став відбірним турніром до чемпіонату Європи, що відбудеться в червні цього року в Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів, ці змагання з точки зору організації стали найкращими за часів незалежності України і були дуже представницькими: в них взяли участь всі найсильніші боксери нашої країни, в тому числі й Олімпійський чемпіон та чемпіон світу, кращий боксер України минулого року Василь ЛОМАЧЕНКО.

Загалом за перемогу у різних вагових категоріях боролися понад 260 спортсменів.

За підсумками чемпіонату першість у командному заліку здобула збірна команда Миколаївської області, другими стали спортсмени Харківщини, а третє командне місце поділили боксери Донецької та Вінницької областей.

В особистому заліку «золото» чемпіонату вибороли Денис ШКАРУБО із Харкова (вагова категорія до 48 кілограмів), Артем ДАЛАКЯН із Донецької області (до 51 кг), Георгій ЧИГАЄВ зі Львівщини (до 54 кг), Олег МАЛИНОВСЬКИЙ з Києва (до 57 кг), В. ЛОМАЧЕНКО з Одещини (до 60 кг), Олександр КЛЮЧКО з Миколаєва (до 64 кг), сумчанин Тарас ШЕЛЕСТЮК (до 69 кг), Сергій ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО з Миколаєва (до 75 кг), харків’янин Олександр ГВОЗДИК (до 81 кг), кримчанин Олександр УСІК (до 91 кг) та Роман КАПІТОНЕНКО з Київської області у суперважкій ваговій категорії понад 91 кг.