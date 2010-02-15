У Черкасах пройдуть змагання з греко-римської боротьби
01:44, 15 лютого 2010Спорт
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На Кубок України
У Черкасах 15-17 лютого відбудуться змагання на Кубок України з греко-римської боротьби.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому.
Близько двохсот борців зі всіх регіонів України братимуть участь у змаганні, виборюючи право потрапити на чемпіонат Європи, який пройде 12-17 квітня в Баку (Азербайджан). Серед учасників змагань - призери Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи, світу та України.
15 лютого відбудеться приїзд, реєстрація та тренування спортсменів. Цього ж дня о 16.00 відбудеться конференція Федерації греко-римської боротьби України щодо стратегії розвитку цього виду спорту на найближчі 5 років. Змагання триватимуть впродовж 16-17 лютого.
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