У Черкасах пройдуть змагання з греко-римської боротьби

У Черкасах 15-17 лютого відбудуться змагання на Кубок України з греко-римської боротьби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Близько двохсот борців зі всіх регіонів України братимуть участь у змаганні, виборюючи право потрапити на чемпіонат Європи, який пройде 12-17 квітня в Баку (Азербайджан). Серед учасників змагань - призери Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи, світу та України.

15 лютого відбудеться приїзд, реєстрація та тренування спортсменів. Цього ж дня о 16.00 відбудеться конференція Федерації греко-римської боротьби України щодо стратегії розвитку цього виду спорту на найближчі 5 років. Змагання триватимуть впродовж 16-17 лютого.