Франція стала лідером командного заліку на Олімпіаді

Француз Джейсон Ламмі-Шаппюї став олімпійським чемпіоном по лижному двоєборству.

З результатом 25.47,1 він виграв змагання, що складалися із стрибків з 90-метрового трампліну та лижної гонки на 10 км. Після стрибків з трампліну Ламмі-Шаппюї займав п`яте місце і пішов на старт гонки з відставанням в 46 секунд від лідера - фінна Янне Рюнянена.

Друге місце у результаті посів американець Джоні Спіллейн, який поступився переможцеві 0,4 секунди.

Бронза дісталася представникові Італії Алессандро Піттіну (+0,8).

Українець Володимир Трачук в гонці зумів піти з останнього 45-го місця, зайнятого після трампліну, і завершив змагання 41-м.

Завдяки другій золотій медалі за день французька команда стала на першу позицію в неофіційному командному заліку (є ще одна бронзова нагорода). У США - одне золото, по два срібла і бронзи. У Південної Кореї, відповідно, 1-1-0.