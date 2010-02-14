На Олімпіаді у Ванкувері сьогодні стрибали двоборці

Фінн Ян Рюнянен став кращим у стрибковій частині індивідуальних змагань у лижному двоборстві на 90-метровому трампліні на Олімпіаді у Ванкувері.

Рюнянен летів 105 метрів і набрав 135,5 очок. Друге місце посів американець Тодд Лодвік, у якого 101,5 метра і 127 очок, австрієць Крістоф Білер - третій (100,5 м; 125 очок).

У 25-річного студента Тернопільського національного педуніверситету Володимира Трачука, яки й представляє Україну - 45-й результат - 85,5 метрів, 89 очок.

Друга частина змагань, за підсумками якої будуть визначені призери, - індивідуальна лижна гонка на 10 км - почнеться за годину. Спортсмени стартують відповідно до результатів стрибкової частини змагань: кожне програне очко означає чотири секунди гандікапу.

У сьогоднішній програмі також:

Біатлон – Чоловіки. Спринт (10 кілометрів). Беруть участь Андрій Дериземля, Сергій Седнєв, Сергій Семенов, В`ячеслав Деркач

Хокей – Жінки. Група B. США – Китай; Фінляндія - Росія

Санний спорт – Чоловіки. Одиночні екіпажі. Третя і четверта спроби

Ковзанярський спорт – Жінки. 3000 метрів

Фристайл – Чоловіки. Могул. Кваліфікація і фінал

Фігурне катання – Спортивні пари. Коротка програма. Беруть участь Тетяна Волосожар і Станіслав Морозов