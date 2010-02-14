США вийшли в лідери командного заліку Олімпіади-2010

Збірна США вийшла в лідери командного заліку Олімпіади у Ванкувері. Це відбулося після того, як рано вранці 14 лютого були розіграні комплекти нагород в шорт-треку на дистанції 1500 метрів у чоловіків і в могулі (дисципліна фристайлу) у жінок. Американці виграли одну золоту, одну срібну і дві бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт Ігор-2010. Перше золото Олімпіади в шорт-треку здобув Лі Чжун Су з Південної Кореї. Другим став американець Аполо Оно, третім - ще один представник США Джей. Ар. Селські. Ооно виграв вже шосту олімпійську медаль в кар`єрі і став найтитулованішим представником шорт-треку в історії зимових Ігор, зазначає Лента.ру.

У жіночому могулі чемпіонкою стала американка Ханна Кірні. Срібна медаль дісталася канадці Дженніфер Хейн, бронзова - Шеннон Барок із США.

Таким чином, за підсумками дня змагання 13 лютого перше місце в неофіційному командному заліку займає збірна США (одна золота, одна срібна і дві бронзові медалі). Другою йде Південна Корея (золото і срібло), третю позицію ділять Голландія, Словаччина і Швейцарія (по одному золоту).