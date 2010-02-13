У Ванкувері стартували XXI зимові Олімпійські ігри

У канадському Ванкувері стартували XXI зимові Олімпійські ігри.

У церемонії відкриття змагань, яка проходила на стадіоні BC Place, взяли участь близько 2,5 тисяч атлетів із 82 країн. На місці спостерігали подією 60 тисяч глядачів, повідомляє радіо “Свобода”.

Вогонь Олімпійських ігор запалили п`ять знаменитих канадських спортсменів: хокеїст Уейн ГРЕТЦКІ, ковзанярка Катріна ЛЕМЕЙ-ДОАН, баскетболіст Стів НЕШ, гірськолижниця Ненсі ГРІН і паралімпієць Рік ХАНСЕН.

Збірна Грузії вийшла на парад збірних із жалобними пов`язками. За декілька годин до старту Олімпіади загинув 21-річний грузинський спортсмен Нодар Кумаріташвілі після того, як вилетів із дистанції й врізався в стовп під час тренувальних заїздів. Збірна Грузії прийняла рішення залишитися у Ванкувері, незважаючи на трагедію. На церемонії відкриття присутні вшанували пам`ять загиблого хвилиною мовчання.

Олімпіада у Ванкувері триватиме 17 днів. За цей час планується розіграти 86 комплектів нагород у 15 видах спорту.