Німеччина - фаворит Олімпіади (версія букмекерів)

Букмекери вважають збірну Німеччини фаворитом загальнокомандного заліку зимових Олімпійських ігор, які стартують у Ванкувері.

Британська контора Вільяма Хілла встановила коефіцієнт 2,60 на перемогу німців у медальному заліку. Далі йдуть господарі Ігор канадці (3,50), збірна США (5,00), Норвегія (7,00). Збірній Росії відведено п`яте місце з коефіцієнтом 11,00.

П`ятірка лідерів за версією контори Bwin розташована в тому ж порядку: Німеччина - 1,85, Канада - 2,85, США - 7,00, Норвегія - 8,00, Росія - 15,00. За кількістю золотих медалей Bwin віддає пальму першості тим же німцям (2,00). На другому місці - Канада (3,25), на третьому - Норвегія (5,00), на четвертому - США (8,00), на п`ятому - Росія (10,00).

Чотири роки тому в Турині, нагадує РІА "Новости", збірна Німеччини випередила всіх і за загальною кількістю нагород, і за золотими медалями. Німецькі олімпійці в цілому здобули 29 медалей, зокрема 11 золотих. Збірна Росії на ОІ-2006 посіла четверте місце за кількістю нагород вищої проби (8) і п`яте за загальною кількістю (22).

Американський журнал Sports Illustrated теж вважає, що Німеччина повторить успіх попередньої зимової Олімпіади і знову посяде перше місце за кількістю медалей: 35 нагород – по 11 золотих і срібних та 13 бронзових.

На думку Sports Illustrated, організатор нинішніх ігор Канада одержить 24 медалі і матиме друге місце, а США, які в 2006 році були другими, пересунуться на третє місце. Що ж до Росії, то після численних допінгових скандалів журнал пророкує їй лише 9 місце (11 медалей, зокрема, 3 золотих).

Утім, згідно з газетою "Известия", Росія розраховує на 27 медалей, причому від 7 до 11 золотих.