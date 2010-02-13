У Ванкувері загинув грузинський спортсмен

У Ванкувері від одержаної під час тренування травми помер грузинський саночник Нодар Кумаріташвілі. Про це 12 лютого повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Під час тренувального заїзду 21-річний спортсмен втратив управління саньми на швидкості близько 145 кілометрів на годину, врізався в стіну трека і вилетів з траси.

Після події тренувальні заїзди на треку були негайно припинені, а збірна Грузії оголосила про можливість відмови від участі в Олімпіаді.

Офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор пройде 13 лютого вранці.