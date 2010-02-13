У Ванкувері загинув грузинський спортсмен
02:00, 13 лютого 2010Спорт
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Сани вилетіли з траси на тренуванні
У Ванкувері від одержаної під час тренування травми помер грузинський саночник Нодар Кумаріташвілі. Про це 12 лютого повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.
Під час тренувального заїзду 21-річний спортсмен втратив управління саньми на швидкості близько 145 кілометрів на годину, врізався в стіну трека і вилетів з траси.
Після події тренувальні заїзди на треку були негайно припинені, а збірна Грузії оголосила про можливість відмови від участі в Олімпіаді.
Офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор пройде 13 лютого вранці.
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