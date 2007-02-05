Роналду виграв у тренера 400 фунтів

Португальський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду виграв у головного тренера сера Алекса Фергюсона парі на 400 фунтів стерлінгів. За умовами парі, яке уклали на початку сезону-2006/07, наставник зобов`язався виплатити цю суму за 15 забитих Роналду голів. 4 лютого португалець виграв це парі, повідомляє AFP.

Півзахисник забив свій 15-й гол в сезоні в кінці першого тайму матчу чемпіонату Англії проти "Тоттенхема". На 45-ій хвилині Кріштіану Роналду заробив пенальті (багато хто після гри назвав його спірним) і самостійно реалізував 11-метровий удар. У другому таймі "МЮ" забив ще три м`ячі і добився упевненої перемоги - 4:0.

"Доведеться йти в банк, хоча, на мій погляд, голи з пенальті не повинні рахуватися", - заявив після матчу Фергюсон. Шотландський фахівець похвалив Кріштіану Роналду, відзначивши, що португалець діє на полі тим краще, чим частіше до нього потрапляє м`яч.

Лента.ру