Вейну Гретцкі не довірять запалити олімпійський вогонь

Організатори Олімпіади-2010 у Ванкувері спростували інформацію про те, що честі запалити олімпійський вогонь удостоїться один з найкращих гравців в історії хокею Вейн Гретцкі. За словами глави оргкомітету Олімпіади Джона Фурлонга, ця інформація не відповідає дійсності. Про це пише видання Vancouver Sun.

За словами Фурлонга, про того, хто саме запалить олімпійський вогонь, знають тільки кілька осіб. Фурлонг сказав, що останні 90 днів він "молився", щоб ім`я людини, яка запалить вогонь, не потрапило на сторінки газет, і досі цього не сталося.

Інформацію про те, що Гретцкі може стати останнім учасником естафети олімпійського вогню, розмістила низка ЗМІ. Гретцкі знаходиться у Ванкувері з 10 лютого. Батько хокеїста Волтер Гретцкі візьме участь в естафеті олімпійського вогню 12 лютого.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2010 року відбудеться 12 лютого (вранці 13 лютого за київським часом).

Лента.ру