Вейну Гретцкі не довірять запалити олімпійський вогонь
11:01, 12 лютого 2010Спорт
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У комітеті моляться, щоб ніхто не дізнався ім`я
|Вейн Гретцкі
За словами Фурлонга, про того, хто саме запалить олімпійський вогонь, знають тільки кілька осіб. Фурлонг сказав, що останні 90 днів він "молився", щоб ім`я людини, яка запалить вогонь, не потрапило на сторінки газет, і досі цього не сталося.
Інформацію про те, що Гретцкі може стати останнім учасником естафети олімпійського вогню, розмістила низка ЗМІ. Гретцкі знаходиться у Ванкувері з 10 лютого. Батько хокеїста Волтер Гретцкі візьме участь в естафеті олімпійського вогню 12 лютого.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2010 року відбудеться 12 лютого (вранці 13 лютого за київським часом).
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