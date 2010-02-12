Сьогодні відкриються зимові Олімпійські ігри

Олімпійський вогонь прибув до канадського Ванкувера, де сьогодні відкриються 21-і зимові Олімпійські ігри.

Нинішня естафета олімпійського вогню стала найтривалішою в історії Олімпіад, повідомляє радіо «Свобода».

Зимові Олімпійські ігри триватимуть 17 днів, у них візьмуть участь більше п`яти тисяч спортсменів з 80 країн світу.

Організатори Олімпійських ігор стурбовані погіршенням погодних умов. Потепління та сильні зливи, що днями мали місце, привели до зменшення сніжного покриву. Незважаючи на це, організатори Олімпіади сподіваються, що внесення змін до графіка спортивних змагань вдасться уникнути.