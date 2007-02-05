Підсумки футбольного вік-енда в Європі

Четвертої поразки в сезоні зазнав учора лідер французького чемпіонату – «Ліон», що поступився в гостях «Труа», – 0:1. Його перевага над «Лансом», який змістив з другого місця «Лілль», скоротилася до 11-очків. «Ланс» у 23-му турі здолав на чужому полі «Валансьєнн» – 3:1, а «Лілль» вдома зіграв внічию –0:0 з «Нантом» і на очко відстає від «Ланса».

Оттмар Хітцфельд

Повернення Оттмара Хітцфельда на пост головного тренера «Баварії» не пішло поки на користь команді. У суботу мюнхенський клуб програв у гостях «Нюрнбергу» – 0:3. У трьох матчах другого кола «Баварія» набрала лише одне очко і займає четверте місце в чемпіонаті німецької Бундесліги. А на перше місце вийшов «Шальке-04», який у неділю переміг «Вердер» – 2:0. У «Шальке-04» стало 45 очок, на 3 менше у «Вердера». Третій рядок з 38-у очками займає «Штутгарт», який у Дортмунді обіграв місцеву «Боруссію» – 1:0.

Всі лідери іспанського чемпіонату в 21-му турі втратили очки. «Барселона» зіграла внічию на полі «Осасуни» – 0:0, такий же результат зафіксований у домашній зустрічі «Севільї» з «Реалом-Сос’єдад», а мадридський «Реал» на своєму полі програв «Леванте» – 0:1. «Барселона» набрала 43 очки, на очко менше – в активі «Севільї». На третє місце, змістивши «Реал», вийшла «Валенсія» – у неї після перемоги над «Атлетіко» – 3:1 стало 39 очок, а у «Реала» залишилося 38.

В англійській прем`єр-лізі обидва лідери в 26-му турі здобули гостьові перемоги: «Манчестер Юнайтед» – над «Тоттенхемом»– 4:0 і «Челсі» над «Чарльтоном» – 1:0. Таким чином, розрив у 6 очок між «Манчестером Юнайтед» і «Челсі» зберігається. Третє місце в чемпіонаті займає «Ліверпуль», він зіграв внічию з «Евертоном» – 0:0 і поступається «Челсі» 7 очками.

Радіо "Свобода"