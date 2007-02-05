У Ромаріо з`явився шанс забити тисячний гол

Один з кращих гравців в історії бразильського футболу Ромаріо виступатиме за "Васку да Гама". Його мають офіційно представити як нового гравця команди 5 лютого, повідомила газета "Глобу".

Очікується, що Ромаріо виступить за нову команду вже найближчої середи під час матчу третього кола чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро проти клубу "Америка". Проте, як зазначив наставник "Васку" Ренато Гаушу, він "не збирається за всяку ціну вивести Ромаріо на поле". "Спочатку треба привести його в належну фізичну форму, оскільки він не тренувався якийсь час, і я не знаю його нинішніх можливостей", - підкреслив тренер команди.

Два тижні тому, коли ФІФА заборонила Ромаріо грати за "Васку да Гама", він був дуже розчарований і закинув тренування. Проте зусиллями його адвоката Маркуса Мотта бразильцям все ж таки вдалося довести керівництву Міжнародної федерації, що зіграні Ромаріо чотири матчі за команду "Аделаїда Юнайтед" не можна враховувати, оскільки він виступав у них як запрошений гравець. "Чесне слово, не знаю, що примусило ФІФА змінити свою думку. Але головне, що вони прийняли мої аргументи, і Ромаріо отримав право грати за "Васку" і спробувати забити свій тисячний гол", - сказав адвокат.

Наразі у скарбничці Ромаріо, якому в кінці січня виповнився 41 рік, 987 забитих м`ячів.

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