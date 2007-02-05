Манчестер Юнайтед сподобався рахунок 4:0

Райан Гіггз

Лідер чемпіонату Англії з футболу «Манчестер Юнайтед» розгромив у гостях «Тоттенхем Хотспур» з рахунком 4:0. Важку травму дістав голландський голкіпер МЮ Едвін Ван дер Сар.

«Манчестер Юнайтед» вдруге поспіль переміг у чемпіонаті з рахунком 4:0 і відновив відрив від «Челсі» в шість очок. Одним з героїв матчу став сербський захисник Неманья Відіч, на рахунку якого другий забитий гол і надійна гра в обороні.

Головний тренер «Манчестера» Алекс Фергюсон в порівнянні з матчем з «Вотфордом» в середу зробив відразу п`ять замін, хоча його команда в останній день січня перемогла з рахунком 4:0. Причиною такої серйозної революції став той факт, що проти «Вотфорда» грав багато в чому експериментальний склад. Тому повернення досвідчених Ван ден Сара, Гіггза і Скоулза прогнозувалося. Крім того, Фергюсон у лінії захисту замість Джона О`ші випустив француза Партіса Евра, чим явно образив ірландця, який висловив пресі декілька непривітних слів в адресу Фергюсона. У матчі з «Тоттенхемом» О`ші з`явився на полі в кінціі і тут же був вимушений, після травми Ван ден Сара, надіти воротарський светр.

А в лінії атаки норвежця Уле-Гуннара Сульшера замінив шведський ветеран Хенрік Ларссон. У матчі з «Вотфордом» Ларссон вийшов на заміну і встиг забити третій гол.

Що ж до «Тоттенхема», то останній матч «Шпори» провели також у середу, але в півфіналі Кубка ліги з «Арсеналом», програвши в додатковий час з рахунком 1:3. Єдиний гол «Тоттенхема» в тому матчі провів єгиптянин Мідо, а француз Паскаль Шимбонда примудрився забити у свої ворота. Проте, темношкірого футболіста в основному складі головний тренер голландець Мартін Йол залишив, хоч і провів відразу чотири заміни. Проти МЮ вишли гравці, які не грали з «Арсеналом» Том Хаддлостоун, Арон Леннон Чі, Юний Пе і Дімітар Бербатов. А ось Роббі Кін залишився у запасі,.

Перший по-справжньому гольовий момент був створений лише на 23-ій хвилині, коли Пол Робінсон відбив складний удар головою у виконанні Майкла Керріка, а на добиванні Кріштіану Роналду був дуже неточним. Футболісти «Тоттенхема» чинили опір дуже активно, хоча перевагу мали імениті гості. Як завжди, штурмував фланги Роналду, по центру, як танк, рвався Руні, а Гіггз раз по раз завантажував штрафну Робінсона навісами. Господарі ж постійними контратаками тримали в напрузі оборону МЮ на чолі з Відічем. На 40-ій хвилині Леннон пробив небезпечний штрафний, але у ворота не влучив. Тут же дальнім, але неточним ударом відповів Руні. І все-таки ще до перерви «Манчестер Юнайтед» відкрив рахунок - з пенальті відзначився Роналду.

Португалець знову виконав сольний номер в штрафній і впав, навіть не дочекавшись, поки його торкнуться захисники. Суддя Майк Клеттенбург повірив Роналду, і господарі пропустили несправедливий гол.

Хоча десятьма хвилинами раніше арбітр мав вагоміші підстави призначити пенальті, коли в штрафній у зіткненні з Ентоні Гарднером впав Ларссон.

Роналду ж забив свій 15-й м`яч в чемпіонаті і наздогнав у списку кращих бомбардирів Дідьє Дрогба з «Челсі». І саме португалець повів свою команду вперед з перших же секунд другого тайму, коли протягом декількох хвилин «Тоттенхем» був просто розчавлений. Спочатку Роналду свій сольний прохід завершив ударом з гострого кута - Робінсон перевів м`яч на кутовий. Після подачі і невеликого розіграшу пробив з 18 метрів герой цих хвилин Неманья Відіч - Робінсон знов урятував. Черговий кутовий, Відіч виграв верхову боротьбу, скинув м`яч на дальню штангу, де Керрік бив під поперечину. І знову Робінсон на висоті! Але третій підряд кутовий для «Тоттенхема» став фатальним. Колишній спартаківець головою послав м`яч у сітку, випередивши Майкла Доусона. На 54-ій хвилині «Манчестер» забив і третій гол. Роналду на правому фланзі в черговий раз переграв корейця Лі Юн Пе, прострілив, і Пол Скоулз буквально вкотився у ворота разом з м`ячем.

Йол тут же проводить подвійну заміну, замість Дефо виходить Кін, а також з`являється єгиптянин Хоссам Галі. І відразу ж Руні міг забити четвертий гол, але його красивий обвідний удар мети не досяг. У контратаці Бербатов впав у зіткненні з Фердинандом, проте суддя знов прийняв сторону гостей і пенальті не призначив. А на 64-ій хвилині болгарський форвард втрачає гольовий момент, коли, отримавши прекрасний пас від Хаддлстоуна, пробив з десяти метрів прямо у Ван ден Сара. Фергюсон же завдає удар у відповідь - замість Руні на полі після травми виходить Луї Саа, а потім Роналду міняє Пак Чжі Сун.

І на 75-ій хвилині Ван ден Сар знову рятує МЮ, відбивши удар впритул головою у виконанні Бербатова. Хоча це був одиничний епізод. Наступна ж контратака завершилася голом Гіггза, якому шикарно асистував Саа.

Наприкінці матчу зламали ніс Ван ден Сару, і місце у воротах зайняв О`ші, який вийшов на заміну. Причому спочатку зелену воротарську майку надів Фердинанд, але все-таки голкіпером став ірландець. І відразу ж вступив в гру, вдало зігравши на перехопленні. А потім О`ші і зовсім створив суперсейв, коли вискочив із воріт, перервав вихід «один в нуль» у виконанні Кіна. Тут дійсно ірландцеві стало в нагоді уміння грати в захисті. У результаті МЮ зіграв з О`ші в воротах вісім хвилин, включаючи додані арбітром, і не пропустив.

Футбол. Чемпіонат Англії

Тоттенхем - Манчестер Юнайтед 0:4

Голи: Кріштіану Роналду, 45-пен; Відіч, 48; Скоулз, 54; Гіггз, 77

Тоттенхем: Робінсон, Шимбонда, Доусон, Гарднер, Хаддлстоун Чі, Юний Пе, Леннон, Мальбранк, Зокора (Галі, 56), Бербатов, Дефо (Кін, 56)

Манчестер Юнайтед: Ван дер Саар, Евра, Фердинанд, Г.Невілл, Відіч, Керрік, Гіггз (О`ші, 80), Кріштіану Роналду (Парк, 68), Скоулз, Ларссон, Руні (Саа, 64)

Попередження: Шимбонда, 45; Кин, 70 - Відіч, 10; Руні, 36; Ларссон, 45

Суддя: Кллатенбург

Лондон. "Вайт Харт Лейн"

Газета.ру