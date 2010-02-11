Суркіс відповів, чому в збірну не запрошують тренера-іноземця

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає, що запрошення у національну збірну України іноземного тренера, не давало б гарантій, що той зрозуміє український футбол.

"Взяти приміром Гуса Хіддінка, керована ним збірна хоч і перемогла у грі з голландцями на чемпіонаті Європи, але далі цього справа не пішла. Скажіть, чи можемо ми бути впевненні, запросивши свого Хіддінка, що він зрозуміє особливості українського футболу?

Іноземцю багато чого взагалі буде незрозуміло в українському футболі. І, до речі, жоден з моїх колег під час голосування не підняв руку і не сказав, що нам потрібний іноземець. Я переконаний що до чемпіонату Європи команду повинний готувати український фахівець. А ми повинні його по максимуму підтримати", - заявив Григорій Суркіс під час відеоконференції в середу.

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