Спорткомітет прийняв до своїх лав 33 нові федерації

10 лютого на засіданні Генеральної асамблеї Спортивного комітету України (СКУ) ухвалено рішення про прийняття до своїх лав 33 нових спортивних федерацій, які представляють перспективні неолімпійські види спорту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, засідання відбулося під головуванням президента Спортивного комітету України Іллі ШЕВЛЯКА.

Таким чином, тепер до складу Спортивного комітету України входять 43 спортивні федерації з неолімпійських видів спорту.

За словами І.ШЕВЛЯКА, Спортивний комітет планує в 2010 році розробити концепцію та сприяти в підготовці й участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту. До планів СКУ також входить ініціювання запровадження державних стипендій з неолімпійських видів спорту та підвищення винагороди за перемоги на престижних міжнародних змаганнях з цих видів.

Крім того, у рамках засідання відбулася презентація офіційного сайту Спортивного комітету України. Головним завданням Інтернет-ресурсу є надання інформації відвідувачам стосовно діяльності СКУ.