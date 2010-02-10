91-річна представниця української діаспори нестиме Олімпійський вогонь

Представниця української діаспори Канади, рекордсменка у віковій категорії «старше 80 років» у стрибках у довжину 91-річна Ольга КОТЕЛКО стане однією з 12 тис. носіїв смолоскипу XXI Зимових олімпійських ігор.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету.

Вогонь буде передано спортсменці сьогодні, 10 лютого, о 19.45 на Марін Драйв у Вест Ванкувері, і вона урочисто пронесе факел між 15 і 17 вулицями.

«Я щаслива й зворушена тим, що мені надали цю унікальну можливість, - зазначила О.КОТЕЛКО. - Олімпійський вогонь надихає й дає надію, переповнює почуттями патріотизму й гордості. Для мене Вогонь – це символ міцного здоров`я й добробуту».

Як зазначають в НОК, тендітна вчителька з невеликого канадського містечка в минулому, сьогодні О.КОТЕЛКО - кумир спортсменів, молоді та людей похилого віку. З 77-ми років О.КОТЕЛКО займається бігом, стрибками, метанням ядра, бере участь у канадських і міжнародних змаганнях у старшій віковій категорії. Спортивні рекорди вона встановила у віці 80-ти, 85-ти і 90-та років. Загалом легкоатлетка має 5 бронзових, 12 срібних й 600 золотих медалей.