Шевченко допоміг Челсі забити єдиний гол у матчі з Чарльтоном

«Челсі» завдяки голові Френка Лемпарда здолав у гостях аутсайдера англійської прем`єр-ліиа «Чарльтона» і на три очки наблизився до лідера - «Манчестер Юнайтед».

У цьому матчі Андрій Шевченко провів на полі 75 хвилин, брав участь у гольовій атаці, проте не реалізував гольовий момент в першому таймі.

На матч проти «Чарльтона» футболісти «Челсі» вийшли лише з двома номінальними захисниками: Рікарду Карвалью та Вейн Бридж. При цьому Бридж замінив Ешлі Коула, який дістав тяжку травму коліна в останньому матчі з «Блекберном». Шанувальники «Челсі» розраховували, що побачать довгоочікуване повернення в гру Джона Террі (через проблеми із спиною капітан «Челсі» не грав з середини грудня). Їхні надії виправдалися лише частково: Террі весь матч провів у запасі і вийшов на останні чотири хвилини.

На самому початку матчу Андрій Шевченко, який знов вийшов в основному складі, завдав потужного удару при вході до штрафної справа. Проте 21-річний голкіпер Скотт Карсон м`яч парирував. Утім, перевага «Челсі» була величезною. На 18-й хвилині Шевченко брав участь у гольовій атаці «Челсі» - поборовся за м`яч метрів за 20 від воріт, а на відскоку опинився Френк Лемпард, який точно пробив у нижній кут.

Після перерви у "Чарльтона" на поле вийшов голландський форвард Джіммі Флойд Хасселбайнк, який частину своєї кар`єри провів у «Челси». Його вихід дозволив господарям вирівняти гру, і почати тиск на ворота Петра Чеха, якому в першому таймі практично не доводилося вступати в гру. У середині тайму два гольові моменти поспіль відбзив Чех, ставши героєм другого тайму.

Щоб струснути команду, Моурінью зробив подвійну заміну, на полі вийшли Калу і Райт-Філіпс (Шевченко потрапив під цю заміну). Калу одразу влучив у штангу, а щонайнебезпечніший удар Райт-Філіпса трохи згодом ледь парирував Карсон.

На 88-й хвилині, коли «Челсі» стало зовсім тяжко (аутсайдер намагався витягнути бодай очко з величезною енергією) на заміну вийшов Джон Террі. «Челсі» стримав тиск.

У доданий час знову міг забити Райт-Філіпс, але із забійної позиції не влучив у ворота.

Отже: 0:1, у Челсі 57 очок після 26 матчів за різниці м`ячів 45-19.

За матеріалами Газеты.ру