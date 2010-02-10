В Україні офіційно визнані сім нових видів спорту

Федерація бейсболу і софтболу України та Українська федерація гімнастики отримали статус «національні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, сьогодні рішенням колегії міністерства всеукраїнським громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості Українській федерації гімнастики зі спортивної гімнастики, художньої гімнастики, стрибків на батуті, спортивної акробатики і спортивної аеробіки та Федерації бейсболу та софтболу України з бейсболу та софтболу надано статус національної спортивної федерації терміном на 4 роки.

Також колегія міністерства визнала сім нових видів спорту в Україні: український рукопаш «Спас», міні-гольф, хортинг, стрільба з блочного лука, аквабайк, стрибки на акробатичній доріжці та спортинг.