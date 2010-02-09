За чотири дні до старту Олімпіади Ванкуверу не вистачає снігу

Столиці зимової Олімпіади 2010 року Ванкуверу як і раніше не вистачає снігу. В регіоні встановилася аномально тепла погода - найгірше йде справа на місці проведення змагань зі сноуборду, передає телеканал "Вести".

Ігри стартують уже через чотири дні, й влада сподівається, що примхлива погода не зможе порушити їхні плани. Вони намагаються виправити ситуацію самостійно - до місця проведення спортивних змагань вертольотами й вантажівками доставляють тонни снігу з гірських районів країни.

Тим часом, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак РОГГЕ у вівторок на зустрічі з журналістами у Ванкувері оголосив, що столиця Зимової Олімпіади-2010 до проведення змагань готова.

"Ще до ранкової чашки кави я в курсі прогнозу погоди на майбутній день, - заявив він. - Вона, звичайно, може внести корективи до спортивної програми. Але, смію запевнити, що змагання не будуть відкладені або скасовані внаслідок браку снігу".

В першу чергу, як зазначив Ж.РОГГЕ, це стосується гори Сайпресс, де проходитимуть змагання зі сноубордингу й фристайлу. "Сніг туди завезли й, можливо, завозитимемо ще. Але в нас не немає ніяких сумнівів, що на "Сайпресс маунтін" усе пройде успішно".

NEWSru нагадує, що сніг на гору Сайпресс почали аврально завозити ще в січні, а саму трасу закрили для відвідання туристів. Як основу для траси вирішено було використовувати покрив із дерев`яних дощок і трави, на який постійно наносяться шари як натурального, так і штучного снігу.

Президент МОК зазначив, що проблеми, пов`язані з глобальним потеплінням, не можуть не турбувати й при підготовці майбутніх Зимових Олімпійських ігор, але у МОК є ресурси для їх успішного вирішення. "Ми вже навчилися справлятися з браком снігу, використовуючи найсучаснішу техніку для його генерування", - зазначив Ж.РОГГЕ.