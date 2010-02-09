Маркевич: напишіть мою зарплату і хай усі заспокояться
11:50, 09 лютого 2010Спорт
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Тренер був шокований
Мирон Маркевич на посаді головного тренера збірної України отримуватиме 20 тисяч доларів на місяць.
Про це заявив сам наставник "синьо-жовтих" у коментарі виданню "Gazeta.ua".
"Був шокований інформацією, що я отримуватиму у збірній 60 тисяч доларів на місяць. Люди повинні відповідати за свої слова. Навіть не знаю як це назвати - можливо, просто провокація. Я прийшов у збірну не заради грошей.
Якщо вже пішло на те, то напишіть мою зарплату і хай усі заспокояться - отримуватиму у три рази менше від тієї суми", - запевнив Маркевич
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