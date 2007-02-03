Чемпіонат Італії з футболу зупинено через масові бійки на Сицилії

Близько 100 людей дістали поранення під час вуличних безпорядків на острові Сицилія, коли угруповання «ультрас» - так називають футбольних фанатів - влаштували багатогодинну бійку з поліцією.

Як повідомляє телекомпанія НТВ, бійка почалася під час матчу двох клубів - «Катанія» і «Палермо». Поліція, яка чергувала на стадіоні, спробувала розвести уболівальників.

У результаті уболівальники обрушили свій гнів на спецназівців: закидали їх камінням, палицями і петардами. Один з таких снарядів влучив у патрульну машину і вибухнув буквально перед обличчям поліцейського, який був там. Офіцер загинув на місці.

Після цих безпорядків президент і прем`єр-міністр Італії виступили із закликом «негайно покласти край звироднілості спорту». Уряд пообіцяв вжити найжорсткіших заходів для придушення насильства на стадіонах.

Футбольна федерація Італії на якийсь час зупинила всі матчі національної першості. Відмінено навіть товариські зустрічі збірної країни.