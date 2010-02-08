«Челсі» знову виграв лондонське дербі

Лондонський "Челсі" в матчі англійської прем`єр-ліги обіграв у себе вдома "Арсенал" з рахунком 2:0. Обидва м`ячі в першому таймі забив нападаючий "Челсі" Дідьє Дрогба. Після цього матчу "Челсі" знову став лідером прем`єр-ліги - тепер у цієї команди 58 очок після 25 ігор. "Арсенал" залишився на третьому місці з 49 очками.

Цього сезону "Челсі" вже обігравав "Арсенал": на своєму полі команда Арсена Венгера програла 3:0. Минулого туру "Арсенал" поступився клубу "Манчестер Юнайтед", що йде на другій позиції в турнірній таблиці, з рахунком 1:3.

Лента.ру