Німецька преса назвала дату бою Кличко-Валуєв

Поєдинок між російським боксером-важкоатлетом Миколою ВАЛУЄВИМ і його суперником з України Віталієм КЛИЧКОМ відбудеться, за попередніми даними, 29 травня у німецькому Гельзенкірхені. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на портал BoxingScene.

За даними німецького видання Bild, переговори ще продовжуються - очікується, що вони йтимуть ще декілька тижнів. Представники В.КЛИЧКА хочуть, щоб бій пройшов на "Шальке Арена", яка вміщає 61 тисячу чоловік.

У середині січня повідомлялося, що М.ВАЛУЄВ відхилив пропозицію В.КЛИЧКА про бій, назвавши її несерйозною. Також повідомлялося, що промоутери російського боксера вимагають чотири мільйони доларів за бій з В.КЛИЧКОМ. Менеджери українського спортсмена вважають цю суму дуже великою.

Переговори між менеджерами В.КЛИЧКА і М.ВАЛУЄВА йдуть із середини 2009 року, коли М.ВАЛУЄВ ще був чемпіоном світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Відтоді росіянин провів один бій - з англійським боксером Девідом ХЕЄМ, і програв поєдинок по очках.

В.КЛИЧКО, у свою чергу, 12 грудня 2009 року захистив титул чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) в бою з американцем Кевіном ДЖОНСОНОМ.