Досягнення Януковича у спорті оцінили в 1 орден

Хуан Антоніо Самаранч

Почесний президент Міжнародного олімпійського комітету Хуан Антоніо САМАРАНЧ вручив прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ Олімпійський орден Міжнародного олімпійського комітету.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження відбулася сьогодні під час засідання організаційного комітету з підготовки та участі українських спортсменів в олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських іграх, всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи.

«Ми дуже цінуємо, що уряд України очолює людина, яка багато зробила для розвитку олімпійського спорту. З того часу, як ви очолили український Національний олімпійський комітет (В.ЯНУКОВИЧ очолював НОК з грудня 2002 по червень 2005 - УНІАН), українські спортсмени добилися найкращих результатів. Впродовж цих років українські спортсмени досягли надзвичайних успіхів. Вперше в історії незалежної України і завдяки підтримці Віктора ЯНУКОВИЧА Національний олімпійський комітет і спортивні федерації одержали Центр олімпійського духу в Україні», - сказав Х.САМАРАНЧ.

Почесний президент МОК вважає, що В.ЯНУКОВИЧ концентрував свої зусилля на функціях, які сприяли розвитку спорту в Україні.

Х.САМАРАНЧ відзначив «великий внесок В.ЯНУКОВИЧА у розвиток олімпійського спорту».

У свою чергу прем`єр-міністр України після отримання Олімпійського ордена сказав, що «глибоко вдячний за цю нагороду, яка є свідоцтвом високої оцінки не тільки моєї роботи, але й громадських організацій, перш за все, олімпійців і тренерів, зусиллями яких досягалися перемоги».

В.ЯНУКОВИЧ також подякував президенту МОК Жаку РОГЕ за нагороду. «Олімпійський орден - це не тільки велика честь, але й велика відповідальність перед олімпійською громадськістю за розвиток олімпійського руху в Україні», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Олімпійський орден є найвищою нагородою Міжнародного олімпійського комітету. Олімпійським орденом нагороджуються люди, які своїми діями є прикладом олімпійського ідеалу і мають виняткові заслуги в світі спорту або зробили значний внесок у Олімпійський рух своїми особистими досягненнями або своєю допомогою для розвитку спорту.

При цьому Олімпійський орден може бути вилучений у разі злочину проти честі або недоторканності, а також за публічне відкидання олімпійських ідеалів.