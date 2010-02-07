Результати жеребкування Євро-2012

У польській столиці завершилося жеребкування команд на чемпіонат Європи з футболу, котрий пройде в Україні та Польщі в 2012 році. Як передає кореспондент УНІАН, результати жеребкування є такими: Група А. Азербайджан, Казахстан, Бельгія, Австрія, Туреччина, Німеччина Група Б. Андорра, Вірменія, Македонія, Ірландія, Словаччина, Росія. Група C. Фарерські острови, Естонія, Словенія, Північна Ірландія, Сербія, Італія Група D. Люксембург, Албанія, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Румунія, Франція Група E. Сан Марино, Молдова, Угорщина, Фінляндія, Швеція, Голландія Група F. Мальта, Грузія, Латвія, Ізраїль, Греція, Хорватія Група G. Чорногорія, Уельс, Болгарія, Швейцарія, Англія Група H. Ісландія, Кіпр, Норвегія, Данія, Португалія Група I. Ліхтенштейн, Литва, Шотландія, Чехія, Іспанія.

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