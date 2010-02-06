Матч МЮ - Портсмут був передбачуваний, але не настільки ж

Результати 25-го туру Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 25-го туру англійської Прем`єр-ліги Ліверпуль - Евертон 1:0 (Куйт 55) МЮ - Портсмут 5:0 (Руні 40, Ванден Борре 45 автогол, Каррік 58, Бербатов 62, Вілсон 69 автогол) Сток Сіті - Блекберн 3:0 (Хіггінботам 8, Сідібе 45, Етерінгтон 67) Болтон - Фулхем 0:0 Сандерленд - Віган 1:1 (Джонс 67 - Дьяме 20) Халл Сіті - Манчестер Сіті 2:1 (Алтідор 31, Боатенг 55 - Адебайор 59) Бернлі - Вест Хем 2:1 (Ньюджент 14, Фокс 55 - Ілан 81) Тоттенхем - Астон Вілла 0:0 Завтра тур закінчиться іграми: Бірмінгем (34) - Вулверхемптон (21) Челсі (55) - Арсенал (49)

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