Матч МЮ - Портсмут був передбачуваний, але не настільки ж

22:50, 06 лютого 2010
Спорт
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Результати 25-го туру Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 25-го туру англійської Прем`єр-ліги

Ліверпуль - Евертон 1:0 (Куйт 55)

МЮ - Портсмут 5:0 (Руні 40, Ванден Борре 45 автогол, Каррік 58, Бербатов 62, Вілсон 69 автогол)

Сток Сіті - Блекберн 3:0 (Хіггінботам 8, Сідібе 45, Етерінгтон 67)

Болтон - Фулхем 0:0

Сандерленд - Віган 1:1 (Джонс 67 - Дьяме 20)

Халл Сіті - Манчестер Сіті 2:1 (Алтідор 31, Боатенг 55 - Адебайор 59)

Бернлі - Вест Хем 2:1 (Ньюджент 14, Фокс 55 - Ілан 81)

Тоттенхем - Астон Вілла 0:0

Завтра тур закінчиться іграми:

Бірмінгем (34) - Вулверхемптон (21)

Челсі (55) - Арсенал (49)

 

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