Завтра у Варшаві жеребкування Євро-2012

7 лютого у варшавському Палаці культури та науки відбудеться урочиста церемонія жеребкування команд на Чемпіонат Європи з футболу 2012 року, на якій будуть присутні близько 900 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними УЄФА і компанії PL2012, яка координує підготовку Польщі до турніру, серед запрошених - делегати 53 національних футбольних федерацій, представники польської та української влади, керівники міст-організаторів Євро-2012 в обох державах і спонсори.

Українська делегація налічуватиме близько 80 осіб. Як повідомили УНІАН у Посольстві України у Польщі, 60 представників української делегації уже прибули до Варшави. Серед них - представники уряду, Федерації футболу України, керівництва міст, які прийматимуть чемпіонат, структур і компаній, що беруть участь у підготовці до чемпіонату.

Церемонія розпочнеться о 12.00 за місцевим часом і триватиме годину.

Господарем заходу буде президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ, який у п’ятницю ввечері прибув до Варшави.

Церемонією жеребування керуватиме генеральний секретар УЄФА Джані ІНФАНТІНО.

Організаторам заходу допомагатимуть 165 волонтерів, а церемонію висвітлюватимуть близько 600 журналістів зі 100 країн.