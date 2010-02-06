Збірна України вийшла вперед у тенісному матчі з Італією

Збірна України вийшла вперед у чвертьфінальному матчі Кубку Федерації з тенісу з командою Італії.

У стартовому поєдинку матчу, який проходить у Харкові, перша ракетка команди Олена БОНДАРЕНКО обіграла Франческу СК`ЯВОНЕ - 6:1, 6:4. Зустріч тривала півтори години.

Через деякий час на корт вийдуть учасниці другого матчу: Катерина БОНДАРЕНКО і Флавія ПЕННЕТТА.

Збірна Італії є діючим чемпіоном Кубку Федерації.