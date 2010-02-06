Збірна України вийшла вперед у тенісному матчі з Італією
16:01, 06 лютого 2010Спорт
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Триває чвертьфінал Кубку Федерації
Збірна України вийшла вперед у чвертьфінальному матчі Кубку Федерації з тенісу з командою Італії.
У стартовому поєдинку матчу, який проходить у Харкові, перша ракетка команди Олена БОНДАРЕНКО обіграла Франческу СК`ЯВОНЕ - 6:1, 6:4. Зустріч тривала півтори години.
Через деякий час на корт вийдуть учасниці другого матчу: Катерина БОНДАРЕНКО і Флавія ПЕННЕТТА.
Збірна Італії є діючим чемпіоном Кубку Федерації.
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