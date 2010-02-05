Українські олімпійці прибули до Ванкувера

Сьогодні вночі 27 представників української офіційної олімпійської делегації, у складі якої – біатлоністи, фігуристи, лижники та робітники штабу, прилетіли у Ванкувер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, позаду залишився складний переліт, який у цілому тривав близько 19 годин. До Канади українська делегація летіла транзитом через Франкфурт, де до спортсменів, які вилетіли з Києва, приєдналися лідери збірної з фігурного катання - спортивна пара Тетяна ВОЛОСОЖАР та Станіслав МОРОЗОВ, які живуть та тренуються у Німеччині, а також декілька українських біатлоністів.

Столиця ХХІ зимових Олімпійських ігор зустріла українців по-справжньому весняною погодою – сонячно, і на термометрі +10. На канадській землі нашу делегацію хлібом-сіллю зустрічала українська діаспора. Коровай був урочисто переданий Т.ВОЛОСОЖАР. Наших спортсменів з приїздом прийшли привітати близько двохсот осіб.

На ХХІ зимових Олімпійських іграх атлети розміщатимуться у двох селищах, розташованих у самому Ванкувері та гірському Вістлері. З 4 лютого обидва селища є офіційно відкритими, і з кожним днем збільшується кількість атлетів-олімпійців та офіційних осіб, що мешкають у них.

Поруч з українським будинком - будинок білорусів, трохи далі розташовуються канадці та швейцарці.