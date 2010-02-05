Алієв: російський чемпіонат на голову вищий

Новачок московського «Локомотива» Олександр Алієв розповів про роботу з Юрієм Сьоміним, поділився переживаннями через тривалий перехід із київського «Динамо» і порівняв рівень російського і українського чемпіонатів.

Про Сьоміна

«Юрій Павлович – мій тренер. Чому? Тому що коли він прийшов у «Динамо», то відразу довірив мені місце в основному складі. А коли тренер довіряє, це дає гравцеві великий стимул, додає упевненості в своїх силах. Ти повинен не підвести його, виправдати довіру».

Про тривалий перехід

«Я теж переживав, адже я бачив, що у складі «Динамо» місця мені немає. Вже був налаштований, щоб піти, а тут все затягнулося. Дуже важкий перехід».

Про силу чемпіонатів

«Я вважаю, що чемпіонат Росії набагато сильніший, ніж український. З протистояння «Динамо» і «Рубіна» в Лізі чемпіонів не потрібно робити висновок. Зустрічалися два топових клуби, «Динамо» виграло 3:1, і всі почали говорити, що український чемпіонат сильніший. Але я вважаю, що російський чемпіонат на голову вищий», – сказав Алієв в інтерв`ю офіційному сайту «Локомотива».

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