Маркевич згоден узяти до збірної бразильців
07:20, 05 лютого 2010Спорт
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... але ті ще вагаються
Тренер національної збірної України Мирон Маркевич пояснив свій недавній вислів про натуралізацію іноземних гравців.
"Справді, Едмар і Джексон Коельо, наскільки я знаю, не заграні в своїх збірних, це стосується і юнацьких команд. Якщо вони виявлять бажання прийняти українське громадянство, звісно, ніхто їм в цьому не заважатиме. Проте поки вони не ухвалили остаточного рішення з цього приводу, вагаються".
"Чи візьму я їх до національної збірної? Чому б і ні?.. Адже бразильці демонструють добру гру. Якщо вони не знизять до себе вимоги, то гратимуть у головній команді країни – нічого неналежного в цьому не бачу", - цитує Маркевича football.ua з посиланням на газету “Болільник”.
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