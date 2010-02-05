Маркевич згоден узяти до збірної бразильців

Тренер національної збірної України Мирон Маркевич пояснив свій недавній вислів про натуралізацію іноземних гравців.

"Справді, Едмар і Джексон Коельо, наскільки я знаю, не заграні в своїх збірних, це стосується і юнацьких команд. Якщо вони виявлять бажання прийняти українське громадянство, звісно, ніхто їм в цьому не заважатиме. Проте поки вони не ухвалили остаточного рішення з цього приводу, вагаються".

"Чи візьму я їх до національної збірної? Чому б і ні?.. Адже бразильці демонструють добру гру. Якщо вони не знизять до себе вимоги, то гратимуть у головній команді країни – нічого неналежного в цьому не бачу", - цитує Маркевича football.ua з посиланням на газету “Болільник”.