Бразильці принесли ЦСКА мільйон доларів
23:44, 01 лютого 2007Спорт
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Закінчився Кубок першого каналу з футболу
ЦСКА виграв кубок Першого каналу з футболу, повідомляє РІА Новости.
У фінальному матчі, що проходив в Тель-Авіві, столичні армійці обіграли московський "Спартак" з рахунком 3:2.
Основний час зустрічі закінчився внічию (2:2), переможний гол в додатковий час забив після розіграшу штрафного бразильський легіонер ЦСКА Жо.
Голи у ЦСКА забивали бразильці Дуду і Рамон. У складі "Спартака" обидва м`ячі у ворота суперника провів Роман Павлюченко.
Згідно з умовами проведення турніру, ЦСКА одержить від організаторів Кубку мільйон доларів, "Спартак" - п`ятсот тисяч.
Зауважмо, що в офіційних матчах "Спартак" востаннє перемагав ЦСКА в березні 2001 року.
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