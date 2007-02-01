Бразильці принесли ЦСКА мільйон доларів

ЦСКА виграв кубок Першого каналу з футболу, повідомляє РІА Новости.

У фінальному матчі, що проходив в Тель-Авіві, столичні армійці обіграли московський "Спартак" з рахунком 3:2.

Основний час зустрічі закінчився внічию (2:2), переможний гол в додатковий час забив після розіграшу штрафного бразильський легіонер ЦСКА Жо.

Голи у ЦСКА забивали бразильці Дуду і Рамон. У складі "Спартака" обидва м`ячі у ворота суперника провів Роман Павлюченко.

Згідно з умовами проведення турніру, ЦСКА одержить від організаторів Кубку мільйон доларів, "Спартак" - п`ятсот тисяч.

Зауважмо, що в офіційних матчах "Спартак" востаннє перемагав ЦСКА в березні 2001 року.