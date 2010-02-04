Переможці Олімпійських ігор отримають премії в доларовому еквіваленті

Кабінет Міністрів України встановив премії призерам Олімпійських ігор і тренерам у доларовому еквіваленті.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на минулому засіданні Кабінету Міністрів журналістам повідомив міністр сім`ї, молоді і спорту України Юрій ПАВЛЕНКО. Він повідомив, що згідно з рішенням уряду, за перше місце на літніх і зимових Олімпійських іграх спортсмени і їх тренери одержать премії в розмірі 100 тис. доларів, за друге – 70 тисяч, третє – 50 тисяч. Премії виплачуватимуться за курсом Національного Банку на день виплати. Ю.ПАВЛЕНКО нагадав, що раніше розмір таких виплат становив 700 тис. грн., 500 тис. грн. і 350 тис. грн. відповідно за перше, друге і третє місця.