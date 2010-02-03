Челсі втратив два очки
Тепер МЮ може його дістати
Лондонський "Челсі" здобув лише нічию в пропущеному матчі 21-го туру англійської Прем`єр-ліги
Челсі - Халл Сіті 1:1 (Муйоколо 30 - Дрогба 42).
На 30-й хвилині стандартні положення у виконанні Халл Ситі принесли успіх: Хант подав від кута поля, Муйоколо виграв боротьбу у Баллака і відправив м`яч у сітку. 1:0. "Аристократи" відповіли ще до перерви: з штрафного технічним ударом в нижній кут у виконанні Дрогба, який саме повернувся з Кубка Африки.
Після цього результату у "Челсі" стало 55 очок, він лідирує і випереджає МЮ на два очки. Але якщо у МЮ наступна гра з безнадійним Портсмутом, то у Челсі - з "самим" Арсеналом.
Матчі 25-го туру призначені на 6 лютого...
Ліверпуль (41) - Евертон (32)
МЮ (53) - Портсмут (15)
Сток Сіті (26) - Блекберн (28)
Болтон (21) - Фулхем (27)
Сандерленд (24) - Віган (22)
Халл Сіті (21) - Манчестер Сіті (41)
Бернлі (20) - Вест Хем (21)
Тоттенхем (42) - Астон Вілла (40)
... і 7 лютогоБірмінгем (34) - Вулверхемптон (21)
Челсі (55) - Арсенал (49)