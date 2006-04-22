Найсильніші люди країни відкривають сезон

Завтра в Києві, під аркою Дружби Народів відбудуться змагання, які відкривають богатирський сезон в Україні з міжнародних турнірів богатирів “Ukraine open – 2006” (Богатир року відкритий), де щороку визначається найсильніша людина України, та перший етап світової серії “Об’єднані стронгмени”. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Федерації найсильніших атлетів України і перетягування канатів Володимир КІБА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.КІБИ, двічі чемпіоном “Об’єднаний стронгмен” (2003, 2005 рр.) був Михайло СТАРОВ з Харкова. А починаючи з 2000 року Богатирем України незмінно є Василь ВІРАСТЮК. Минулого року найсильнішим, за відсутності В.ВІРАСТЮКА через травму, став М.СТАРОВ, який також отримав звання “Екстрім-лідер року України”.

Головним рефері змагань буде Даглас ЕДМУНДЗ, президент Всесвітньої організації стронгменів (IFSA). Рефери змагань – Магнус Вер МАГНУССОН – чотириразовий володар титулу «Найсильніша людина світу». Участь у турнірі братимуть представники Австрії, Ізраїлю, Канади, Литви, Росії, Польщі, Сербії-Чорногорії, США та Швеції.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює свої шанси на змаганнях, В.ВІРАСТЮК відповів, що він “готувався до цих змагань.” Відносно травми руки, яка була у В.ВІРАСТЮКА минулого року, він зазначив, що “зараз рука функціонує нормально, як і до травми. Про неї нагадує лише шрам”. “Це не зашкодить показати нормальний результат”, - додав він.

М.СТАРОВ зазначив, що він переніс кілька травм і ще не зовсім увійшов у форму. “Навряд чи я зможу скласти конкуренцію Василеві”, - додав він.

За інформацією В.КІБИ, загальний кошторис змагань становить близько 200 тис. грн. Організатори вважають, що ці подія сприятиме зростанню позитивного іміджу України та Києва у світі.

Організатори змагань повідомили, що цього року на трансляцію змагань подали заявки близько 40 телеканалів, тож турніри побачать глядачі близько 220 країн.

Відносно планів внесення “богатирських змагань” до Олімпійських ігор, В.КІБА повідомив, що “поки що не плануємо рухатися в сторону олімпіади. Олімпійців багато, а найсильніша людина світу – одна.”

Змагання розпочнуться завтра під аркою Дружби Народів о 13 годині і завершаться орієнтовно о 17 годині. Вхід на змагання – вільний.