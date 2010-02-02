Алієв знову перейшов до московського "Локомотива"

Півзахисник збірної України з футболу і київського "Динамо" Олександр Алієв підписав трирічний контракт з "Локомотивом", розповів гравець РІА “Новости”. "Я дуже радий, що ці тривалі переговори, нарешті, закінчилися, - зізнався Алієв - Тепер можна починати спокійно працювати. Моє завдання - грати. Я хочу грати як у клубі, так і в національній збірній, для мене це найголовніше".

За словами Алієва, одним з вирішальних чинників переходу стало те, що у складі "Локомотива" його хотів бачити головний тренер Юрій Сьомін, під керівництвом якого він працював у київському "Динамо". "Самі розумієте, що означає для гравця, коли тренер хоче бачити його в команді. Я сам хочу працювати у цього тренера і бути поряд з ним", - заявив футболіст.

Алієв розповів, що повинен приєднатися до команди, яка нині на зборі в Іспанії, у вівторок. Півзахисник вже вибрав номер, під яким виступатиме у складі "Локомотива": "Гратиму під 88-м номером. Чому вибрав саме його? Тому що моя улюблена цифра 8, а цей номер у "Локомотиві" був зайнятий, і я вирішив вибрати 88-й".

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Олександр Алієв заявив, що його переговори з Локо зірвалися, і він залишається в Динамо. Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що переговори про перехід 24-річного півзахисника в "Локомотив" завершені остаточно і безповоротно".