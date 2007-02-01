Три шанси Шевченка і перемога ”Челсі” (фото)

«МЮ» і «Челсі» здобули синхронні перемоги з великим рахунком, зберігши між собою різницю в 6 очок. Ось тільки клубу Романа Абрамовича це коштувало втрати Ешлі Коула, а за сера Алекса Фергюсона забив навіть суперник.

Френк Лемпард

Першим прозвучав фінальний свисток у матчі «Челсі» з середняком «Блекберном», який почався на «Стемфорд Бридж» на чверть години раніше решти зустрічей дня. Він зафіксував спокійну і впевнену перемогу команди Жозе Моурінью з рахунком 3:0. Вже на 6-ій хвилині Дідьє Дрогба, отримавши пас від Френка Лемпарда, відірвався від Стефана Аншо і відкрив рахунок. Цей гол став для івуарійця вже 15-м у нинішньому сезоні прем`єр-ліги.

Наступного гола довелося чекати аж до 67-ої хвилини.

За цей час два відмінні шанси збільшити розрив втратив Андрій Шевченко, якому постійно заважав кіпер гостей Бред Фрідель. Утретє форвардові завадив суддя, який не призначив очевидний пенальті за знесення українця.

Андрій Шевченко падає в межах штрафного майданчика "Блекберна"

Результат матчу став зрозумілим після дальнього удару Лемпарда. Крапку ж поставив Саломон Калу, який замінив Шевченка.

Перемога «аристократів» була затьмарена травмою Ешлі Коула, який на початку другого тайму пошкодив коліно. За гарячими слідами в клубі вважають, що захисник пропустить як мінімум місяць.

На «Олд Траффорд» до цього часу лідер прем`єр-ліги «Манчерстер Юнайтед» вже громив аутсайдерів з «Вотфорда» з рахунком 4:0. Там теж дуже довго було 1:0 на користь явного фаворита - на 20-ій хвилині забив Кріштіану Роналду. Проте після того, як невдаха Ллойд Дойлі після прострілу Кірана Річардсона відправив м`яч у свої ворота, манкуніанців прорвало: Хенрік Ларссон і Вейн Руні протягом хвилини зробили рахунок принизливим.

Таким чином, за 13 матчів до фінішу перевага «МЮ» над «Челсі» складає ті самі шість очок.

А ось «Болтон», який іде в турнірній таблиці п`ятим, очки на передостанньому «Чарльтоні» втратив - нічия 1:1. І тепер у четвертого «Арсенала» не тільки чотири очки переваги, але і цілих два матчі у запасі.

У ще одному матчі суперниками вирішувалося завдання куди скромніше - локальне. 9-й «Ньюкасл» приймав 14-у «Астон Віллу» і виграв - 3:1. І знову не обійшлося без швидкого гола майбутніх переможців, а в даному випадку - навіть двох. Вже на 7-ій хвилині на табло було 2:0 - забивали спочатку Джеймс Мілнер, а потім Кірон Дайер. Проте про остаточність результату мова зовсім не йшла, оскільки ще у середині першого тайму один м`яч «Вілла» відіграла - відзначився суперновачок Ешлі Янг.

Але на більше бірмінгемців не вистачило - «сороки» навалилися на оборонні порядки господарів по повній. Вже під завісу компенсованого часу «свіжий» Антуан Сиб’єрські забив третій гол.

Газета.ру Фото АР