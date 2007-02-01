Три шанси Шевченка і перемога ”Челсі” (фото)
"МЮ" і лондонці зберегли різницю у 6 очок
«МЮ» і «Челсі» здобули синхронні перемоги з великим рахунком, зберігши між собою різницю в 6 очок. Ось тільки клубу Романа Абрамовича це коштувало втрати Ешлі Коула, а за сера Алекса Фергюсона забив навіть суперник.
|Френк Лемпард
Наступного гола довелося чекати аж до 67-ої хвилини.
За цей час два відмінні шанси збільшити розрив втратив Андрій Шевченко, якому постійно заважав кіпер гостей Бред Фрідель. Утретє форвардові завадив суддя, який не призначив очевидний пенальті за знесення українця.
|Андрій Шевченко падає в межах штрафного майданчика "Блекберна"
Результат матчу став зрозумілим після дальнього удару Лемпарда. Крапку ж поставив Саломон Калу, який замінив Шевченка.
Перемога «аристократів» була затьмарена травмою Ешлі Коула, який на початку другого тайму пошкодив коліно. За гарячими слідами в клубі вважають, що захисник пропустить як мінімум місяць.
На «Олд Траффорд» до цього часу лідер прем`єр-ліги «Манчерстер Юнайтед» вже громив аутсайдерів з «Вотфорда» з рахунком 4:0. Там теж дуже довго було 1:0 на користь явного фаворита - на 20-ій хвилині забив Кріштіану Роналду. Проте після того, як невдаха Ллойд Дойлі після прострілу Кірана Річардсона відправив м`яч у свої ворота, манкуніанців прорвало: Хенрік Ларссон і Вейн Руні протягом хвилини зробили рахунок принизливим.
Таким чином, за 13 матчів до фінішу перевага «МЮ» над «Челсі» складає ті самі шість очок.
А ось «Болтон», який іде в турнірній таблиці п`ятим, очки на передостанньому «Чарльтоні» втратив - нічия 1:1. І тепер у четвертого «Арсенала» не тільки чотири очки переваги, але і цілих два матчі у запасі.
У ще одному матчі суперниками вирішувалося завдання куди скромніше - локальне. 9-й «Ньюкасл» приймав 14-у «Астон Віллу» і виграв - 3:1. І знову не обійшлося без швидкого гола майбутніх переможців, а в даному випадку - навіть двох. Вже на 7-ій хвилині на табло було 2:0 - забивали спочатку Джеймс Мілнер, а потім Кірон Дайер. Проте про остаточність результату мова зовсім не йшла, оскільки ще у середині першого тайму один м`яч «Вілла» відіграла - відзначився суперновачок Ешлі Янг.
Але на більше бірмінгемців не вистачило - «сороки» навалилися на оборонні порядки господарів по повній. Вже під завісу компенсованого часу «свіжий» Антуан Сиб’єрські забив третій гол.
Газета.руФото АР