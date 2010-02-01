Спростування: долю президента Прем'єр-ліги вирішать пізніше

Сьогодні в українському інтернет-просторі було поширено повідомлення про те, що Виконком ФФУ в ході сьогоднішнього свого засідання ухвалив рішення про відсторонення з посади президента української Прем`єр-ліги Віталія Данілова. Ця інформація не відповідає дійсності.

Керівник Комітета ФФУ з етики і чесної гри Ігор Кочетов дійсно запропонував поставити на голосування питання про відсторонення Данілова, проте у результаті більшістю голосів Виконкомом ФФУ ухвалено рішення передати на розгляд в КДК ФФУ справу щодо заяви президента Прем`єр-ліги про те, що йому відомо імена арбітрів, які брали хабарі.

Динамо Киев от Шурика