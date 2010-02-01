ФФУ відсторонила президента Прем’єр-ліги

Виконком Федерації футболу України відсторонив президента Прем’єр-ліги Віталія Данілова від виконання своїх обов’язків.

Як повідомляє tsn.ua, таке рішення прийнято одностайно: "за" - 8 голосів; "проти" - ніхто; "утрималися" - ніхто.

Зазначимо, що ратував за відсторонення Данілова комітет "Етики чесної гри" вказуючи на те, що політика керівника Прем`єр-ліги веде до криміналізації професійного українського футболу.

Реакція самого Данілова на рішення Виконкому поки невідома.