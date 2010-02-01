МЮ виграв у битві лідерів чемпіонату Англії

"Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:1 виграв у "Арсеналу" в матчі лідерів чемпіонату Англії з футболу, який пройшов у неділю в Лондоні.

Гості забили два голи з інтервалом у 4 хвилини в кінцівці першого тайму. Спочатку на 33-ій хвилині успіхом завершився прохід до воріт "Арсеналу" з правого флангу у виконанні Нані. Португалець робив передачу на дальню штангу, і м`яч від рук голкіпера лондонців Мануеля Альмунії опинився в сітці. Слідом за цим відзначився Вейн Руні, який одним дотиком пробив після пасу Нані.

У другому таймі "МЮ" довів рахунок до великого після гола Пак Чжі Суна на 52-ій хвилині, коли манкуніанці спіймали суперників на швидкій контратаці. "Арсенал" провів кінцівку зустрічі в атаках. Одна з них на 80-ій хвилині стала гольовою, коли по м`ячу, який відскочив, з лінії штрафного вдало приклався захисник Томас Вермален. "Каноніри" влаштували штурм воріт Едвіна ван дер Сара, але рахунок до фінального свистка вже не змінився.

Становище лідерів чемпіонату Англії: "Челсі" – 54 очки (23 гри), "Манчестер Юнайтед" – 53 (24), "Арсенал" – 49 (24), "Тоттенхем" – 42 (24), "Ліверпуль" – 41 (24), "Манчестер Сіті" – 41 (22).

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