Яковенко відмовився очолити збірну
17:40, 31 січня 2010Спорт
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Мав розмову з Суркісом
Тренер молодіжної збірної України Павло Яковенко попросив президента Федерації футболу Григорія Суркіса не призначати його тренером національної збірної.
Про це він сказав у коментарі українській службі BBC.
"Я займаюся з молодіжною збірною. У мене була розмова з Григорієм Михайловичем, і я попросив, щоб мою кандидатуру зняли", - сказав тренер
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