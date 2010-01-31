Яковенко відмовився очолити збірну

Тренер молодіжної збірної України Павло Яковенко попросив президента Федерації футболу Григорія Суркіса не призначати його тренером національної збірної.

Про це він сказав у коментарі українській службі BBC.

"Я займаюся з молодіжною збірною. У мене була розмова з Григорієм Михайловичем, і я попросив, щоб мою кандидатуру зняли", - сказав тренер

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