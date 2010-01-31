Луческу не приїде на Виконком ФФУ
12:59, 31 січня 2010Спорт
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Раніше відмовилися ще двоє кандидатів
Наставник "Шахтаря" Мірча Луческу не збирається бути присутнім на Виконкомі ФФУ в понеділок, де будуть обирати головного тренера національної збірної України.
Про це повідомляє газета Evenimentul Zilei.
Румунський фахівець є одним із шести кандидатів на вакантну посаду наставника національної команди, але він не збирається представляти свою програму, тому що не зацікавлений у тому, щоб очолити збірну, пише видання.
Раніше від приїзду на Виконкому відмовилися Яковенко та Маркевич, інформує Чемпіон.
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