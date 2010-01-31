Луческу не приїде на Виконком ФФУ

Наставник "Шахтаря" Мірча Луческу не збирається бути присутнім на Виконкомі ФФУ в понеділок, де будуть обирати головного тренера національної збірної України.

Про це повідомляє газета Evenimentul Zilei.

Румунський фахівець є одним із шести кандидатів на вакантну посаду наставника національної команди, але він не збирається представляти свою програму, тому що не зацікавлений у тому, щоб очолити збірну, пише видання.

Раніше від приїзду на Виконкому відмовилися Яковенко та Маркевич, інформує Чемпіон.