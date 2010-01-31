Телеканал Sky розпочинає 3D-трансляції футбольних матчів

Британський телеканал Sky Sports в неділю вперше в історії телемовлення проведе пряму трансляцію футбольного матчу в тривимірному форматі (3D), пише РІА "Новости" з посиланням на повідомлення каналу.

Футбольні фанати зможуть одержати 3D-окуляри в дев`ятьох пабах Лондона, Манчестера, Кардіффа, Едінбурга та Дубліна, щоб подивитися гру прем`єра-ліги "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". Утім, телеканал не розкриває, в яких саме пабах буде експеримент, щоб не створювати надмірний ажіотаж і дозволити завсідникам випробувати новий тип мовлення.

Пілотна тривимірна трансляція пройде напередодні відкриття першого європейського 3D-каналу, який Sky має намір запустити в квітні.

У прямому ефірі Sky Sports йтиме паралельна, традиційна трансляція. Таким чином, канал вестиме дві окремі трансляції з різними знімальними групами і коментаторами.

Канал розробляв власну систему мовлення в технології 3D останні два роки і, як зазначають на телеканалі, вів консультації з американськими колегами, зокрема, з творцями і режисером найбільш високотехнологічного прикладу цього формату на сьогоднішній день - блокбастера "Аватар" - Джеймсом Кемероном.

Sky Sports обіцяє збільшувати кількість трансляцій футбольних матчів в 3D мірою того, як ставатие більше обладнання, здатного передавати тривимірну картинку. Навесні цього року подібні трансляції йтимуть в сотнях пабів по всій країні.