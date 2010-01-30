Челсі зміцнює лідерство
22:19, 30 січня 2010Спорт
1244
Завтра "матч туру"
Закінчилися сьогоднішні матчі 24-го туру англійської Прем`єр-ліги:
Ліверпуль - Болтон 2:0 (Куйт 36, К.Девіс 69 автогол)
Фулхем - Астон Вілла 0:2 (Агбонлахор 39, 44)
Вест Хем - Блекберн 0:0
Віган - Евертон 0:1 (Кахілл 84)
Халл Сіті - Вулверхемптон 2:2 (Веннегор оф Хесселінк 11, Хант 52 пен. - Гарднер 48 автогол, Джарвіс 67)
Бірмінгем - Тоттенхем 1:1 (Ріджвелл 90 - Дефо 69)
Бернлі - Челсі 1:2 (Флетчер 50 - Анелька 27, Террі 82)
Завтра відбудуться ігри:Арсенал (49) - МЮ (50)
Манчестер.Сіті (38) - Портсмут (15)
... а 1 лютогоСандерленд (23) - Сток Сіті (25)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter