Челсі зміцнює лідерство

22:19, 30 січня 2010
Спорт
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Завтра "матч туру"

Закінчилися сьогоднішні матчі 24-го туру англійської Прем`єр-ліги:

Ліверпуль - Болтон 2:0 (Куйт 36, К.Девіс 69 автогол)

Фулхем - Астон Вілла 0:2 (Агбонлахор 39, 44)

Вест Хем - Блекберн 0:0

Віган - Евертон 0:1 (Кахілл 84)

Халл Сіті - Вулверхемптон 2:2 (Веннегор оф Хесселінк 11, Хант 52 пен. - Гарднер 48 автогол, Джарвіс 67)

Бірмінгем - Тоттенхем 1:1 (Ріджвелл 90 - Дефо 69)

Бернлі - Челсі 1:2 (Флетчер 50 - Анелька 27, Террі 82)

Завтра відбудуться ігри:

Арсенал (49) - МЮ (50)

Манчестер.Сіті (38) - Портсмут (15)

... а 1 лютого

Сандерленд (23) - Сток Сіті (25)

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