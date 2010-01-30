Челсі зміцнює лідерство

Завтра "матч туру"

Закінчилися сьогоднішні матчі 24-го туру англійської Прем`єр-ліги: Ліверпуль - Болтон 2:0 (Куйт 36, К.Девіс 69 автогол) Фулхем - Астон Вілла 0:2 (Агбонлахор 39, 44) Вест Хем - Блекберн 0:0 Віган - Евертон 0:1 (Кахілл 84) Халл Сіті - Вулверхемптон 2:2 (Веннегор оф Хесселінк 11, Хант 52 пен. - Гарднер 48 автогол, Джарвіс 67) Бірмінгем - Тоттенхем 1:1 (Ріджвелл 90 - Дефо 69) Бернлі - Челсі 1:2 (Флетчер 50 - Анелька 27, Террі 82) Завтра відбудуться ігри: Арсенал (49) - МЮ (50) Манчестер.Сіті (38) - Портсмут (15) ... а 1 лютого Сандерленд (23) - Сток Сіті (25)

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