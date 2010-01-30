Академік Патон про стадіон, козирок і футбольну школу

Президент Національної академії наук України Борис ПАТОН високо оцінив технічний рівень реконструкції харківського стадіону «Металіст», що готується до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору Б.ПАТОН висловив на спільному брифінгу з президентом ФК «Металіст», генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012 Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ після знайомства зі стадіоном.

На питання журналістів про те, наскільки якісно проведена реконструкція стадіону з погляду вчених і фахівців з електрозварювання, Б.ПАТОН відповів, що, на його думку, все відповідає технічним нормам, і стадіон відрізняється надійністю.

«Ми сьогодні розмовляли з Олександром Владиленовичем і дійшли висновку, що у них дійсно все зроблено за нормами і правилами. Ви знаєте, що на цьому стадіоні ось такий козирок, а над футбольним полем там же повітря, тобто така дуже складна металева конструкція – це вельми відповідально. Там потрібно і запроектувати, а головне на високому рівні виконати ці зварювальні з`єднання. У них це зроблено, і я їх з цим вітаю, тому що в Харкові, ми впевнені в цьому, буде висока якість і буде той стадіон, який не руйнуватиметься», - сказав Б.ПАТОН.

При цьому академік зазначив, що був здивований темпами реконструкції стадіону в Харкові.

«На «Металісті» я був давно, і сьогодні, завдяки Олександру Владиленовичу, ми побачили в Харкові чудовий новий стадіон, який, чесно кажучи, я бачив тільки по телевізору, і здивувався, як здорово, як швидко побудували таку чудову спортивну споруду».

На думку Б.ПАТОНА, стадіон побудовано просто, і він буде зручний для глядача. Торкаючись спортивної теми, вчений також висловив задоволення політикою, яку сповідає «Металіст» при формуванні команди і розвитку своєї футбольної школи.

«Не потрібно показної розкоші, а потрібно те, що дозволить добре грати у футбол, а це потрібно всьому народу. Народ любить футбол, і любитиме його, і оскільки тут така чудова людина, як Олександр Владиленович, який у футболі є великою величиною, ми впевнені в тому, що харківський «Металіст» завоює своє. Я не хочу сказати, що ви вже цього року будете чемпіонами України, але, як нам говорять, треба молоду зміну ростити, так от, молодою зміною буде «Металіст». Були вже «Динамо», «Шахтар», а зараз наступний «Металіст», - сказав Б.ПАТОН, додавши, що як «уболівальник із стажем» дуже бажає цього.

«У «Металіста» добре те - я розмовляв з Олександром Владиленовичем, - що співвідношення футболістів приблизно таке: 10 своїх і один легіонер, - зазначив Б.ПАТОН. - І це дасть дуже багато, тому що для збірної це вирішальний момент, адже всі розуміють, що в збірній легіонери грати не будуть. А хто ж гратиме? Ось це дуже важливо. Тому - надія на «Металіст» і на його вождя і вчителя».